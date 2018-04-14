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Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, yarın öğlen Sakarya'nın Karasu ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, yarın öğlen Sakarya'nın Karasu ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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