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"Sakin kent"te jandarmadan "drone"lu denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesindeki "sakin kent" Akyaka Mahallesi'ne gelen tatilcilerin girişte uzun araç kuyrukları oluşturmaması için "drone" ile takip yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesindeki "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluşmaması için "drone" ile izleme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bayram dolayısıyla özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda uygulama ve yol kontrolü yaptı. Ekipler, emniyet kemeri ve alkol denetimi de gerçekleştirdi. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını da kutladı.

- "Sakin kent"te yoğunluk

İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen tatilciler, "sakin kent" Akyaka girişinde yoğunluğa neden oldu. Akyaka'ya iki saatte yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
Jandarma trafik timleri durdurdukları araçlardaki yolcuların bayramını kutlayıp kolonya ve şeker ikramında bulundu. Araçlarda bulunan çocuklara da "trafik dedektifleri görev başında" kartları dağıttı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

Mahalle girişinde "drone" ile alınan görüntüler, motorize jandarma timlerine iletildi, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akyaka denetim drone Jandarma Muğla

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