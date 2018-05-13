"Sakin şehir" Halfeti turizmde hedef büyüttü

HALİL FİDAN - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, özellikle hafta sonları günlük 10 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yapılan çalışmalar sayesinde adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Baraj nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği ilçe, hafta sonları günlük 10 binin üzerinde turist ağırlıyor.
Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.
Bir dönem bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle turizmin sekteye uğradığı ilçeye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.
Tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı bulan turistler, bozkırın ortasında farklı atmosfere tanıklık ediyor.
İlçede su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezenler, dünyada sadece burada yetişen "karagül"ü sahildeki seralarda görebiliyor.
Turizm alanında belediyenin yürüttüğü çalışmalar ziyaretçilerce de memnuniyetle karşılanırken, ilçedeki otellerin ise tamamen dolu olduğu öğrenildi.
Halfeti de özellikle hafta sonları neredeyse yer bulmak imkansızlaşırken, yaşanan bu durum turizmcinin yanı sıra esnafın da yüzünü güldürüyor.
Geçen sezon 500 bin kişinin ziyaret ettiği Halfeti, bu yıl ise sadece 1,5 ayda yaklaşık 400 bin kişiye ev sahipliği yaptı. İlçenin 2018 yılında bir milyon ziyaretçi rakamını aşıp rekor kırması bekleniyor.
- "Artık insanlar 2-3 gün geçirmek için geliyorlar"
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sakin şehir"de turizm sezonunun dolu dolu yaşandığını belirterek çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Geçen yıl ziyaretçi anlamında istedikleri rakamlara yaklaştıklarını aktaran Albayrak, bu yıl ise hedeflerinin üstüne çıkmayı arzuladıklarını anlattı.
Albayrak, insanların farklı bir ortamda huzur bulmak için ilçeye geldiğini ve birbirinden lezzetli yemekleri tadabildiğini dile getirerek şöyle konuştu:
"Turizm anlamındaki bazı olumsuzluklar nedeniyle önceden ziyaretçiler buraya günübirlik gelip, yemek yemeden ilçeden ayrılırlardı. Bunun önüne geçmek için tekne turları ve restoranlarda birtakım uygulamalar yaptık. Tekne turlarını sıraya koyduk ve bu sayede hem misafirlerimiz hem de esnafımız rahatlamış oldu. Ziyaretçiler özellikle yemek fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçiydi. Bunu ortadan kaldırmak için 'menü tahtası' hazırladık ve tüm işletmelere menü zorunluluğu getirdik. İnsanlar bu sayede ne ödeyeceklerini önceden öğrenmiş oldu. Artık insanlar burada 2-3 gün geçirmek için geliyorlar. Hafta sonları hem restoranlar hem tekneler hem de oteller tamamen doluyor. Bu anlamda mutluyuz. 2017 sezonunda 500 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise sadece nisan-mayıs aylarında bu rakama ulaştık. İnşallah yıl sonuna kadar ziyaretçi anlamında rekor kırmış olacağız. Yürüteceğimiz çalışmalarla Halfeti'yi turizmin lokomotifi yapmak istiyoruz."
- "GAP turlarının yüzde 95'inde Halfeti var"
Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin gibi Güneydoğu'daki tüm illerde turizm sezonunun çok iyi devam ettiğini hatırlattı.
Bölgedeki otellerde şu an boş yer bulmanın imkansızlaştığını vurgulayan Çoban, bunun olumlu ve sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.
Çoban, bu yıl turist sayısında rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'da turistleri çeken birçok nokta var, bunlardan biri de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Halfeti ilçesi. Birkaç yıl önce yaşanan olumsuzluklardan dolayı turizmde sıkıntılar da yaşandı. Ancak 2017 yılında çok şükür turizm toparlanma aşamasına geldi. Bu seneki hedefimiz 1 milyon turist. İnşallah şimdiden yavaş yavaş bu hedefe yaklaşıyoruz. GAP turlarının yüzde 95'inde Halfeti var. Şimdiye kadar yaklaşık 400 bin civarında turist ilçeyi ziyaret etti."
Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...
Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum