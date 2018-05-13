"Sakin şehir" Halfeti turizmde hedef büyüttü

HALİL FİDAN - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, özellikle hafta sonları günlük 10 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yapılan çalışmalar sayesinde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Baraj nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği ilçe, hafta sonları günlük 10 binin üzerinde turist ağırlıyor. Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Bir dönem bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle turizmin sekteye uğradığı ilçeye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.

Tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı bulan turistler, bozkırın ortasında farklı atmosfere tanıklık ediyor. İlçede su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezenler, dünyada sadece burada yetişen "karagül"ü sahildeki seralarda görebiliyor. Turizm alanında belediyenin yürüttüğü çalışmalar ziyaretçilerce de memnuniyetle karşılanırken, ilçedeki otellerin ise tamamen dolu olduğu öğrenildi. Halfeti de özellikle hafta sonları neredeyse yer bulmak imkansızlaşırken, yaşanan bu durum turizmcinin yanı sıra esnafın da yüzünü güldürüyor. Geçen sezon 500 bin kişinin ziyaret ettiği Halfeti, bu yıl ise sadece 1,5 ayda yaklaşık 400 bin kişiye ev sahipliği yaptı. İlçenin 2018 yılında bir milyon ziyaretçi rakamını aşıp rekor kırması bekleniyor. - "Artık insanlar 2-3 gün geçirmek için geliyorlar" İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sakin şehir"de turizm sezonunun dolu dolu yaşandığını belirterek çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Geçen yıl ziyaretçi anlamında istedikleri rakamlara yaklaştıklarını aktaran Albayrak, bu yıl ise hedeflerinin üstüne çıkmayı arzuladıklarını anlattı. Albayrak, insanların farklı bir ortamda huzur bulmak için ilçeye geldiğini ve birbirinden lezzetli yemekleri tadabildiğini dile getirerek şöyle konuştu: "Turizm anlamındaki bazı olumsuzluklar nedeniyle önceden ziyaretçiler buraya günübirlik gelip, yemek yemeden ilçeden ayrılırlardı. Bunun önüne geçmek için tekne turları ve restoranlarda birtakım uygulamalar yaptık. Tekne turlarını sıraya koyduk ve bu sayede hem misafirlerimiz hem de esnafımız rahatlamış oldu. Ziyaretçiler özellikle yemek fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçiydi. Bunu ortadan kaldırmak için 'menü tahtası' hazırladık ve tüm işletmelere menü zorunluluğu getirdik. İnsanlar bu sayede ne ödeyeceklerini önceden öğrenmiş oldu. Artık insanlar burada 2-3 gün geçirmek için geliyorlar. Hafta sonları hem restoranlar hem tekneler hem de oteller tamamen doluyor. Bu anlamda mutluyuz. 2017 sezonunda 500 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise sadece nisan-mayıs aylarında bu rakama ulaştık. İnşallah yıl sonuna kadar ziyaretçi anlamında rekor kırmış olacağız. Yürüteceğimiz çalışmalarla Halfeti'yi turizmin lokomotifi yapmak istiyoruz."