"Sakin şehir"de istihdam atağı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak'ın girişimleriyle açılan tekstil fabrikası 600 kişiye istihdam sağlayacak.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki görevlendirme sonrası başlayan hizmet seferberliği yoğun şekilde devam ediyor.

KHK kapsamında Kaymakam Şeref Albayrak'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği ilçede, ulaşımdan temizliğe, altyapı ve üstyapıdan turizme kadar birçok projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Turizmde hak ettiğini almaya başlayan Halfeti'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Albayrak'ın girişimleriyle, özel bir işletme tarafından 600 kişiye iş imkanı sağlayacak tekstil fabrikası açıldı.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren bölgenin kalkınması ve kadınların istihdama katılmaları için çalıştıklarını belirtti.