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'Sakin şehir'de neler oluyor? 24 saatte 3 intihar

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 21:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Aydın’ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar’da son yirmidört saatte üç intihar olayı yaşandı.

'Sakin şehir'de neler oluyor? 24 saatte 3 intihar

2011 yılında Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir günde üç intihar girişimi yaşandı. Bir günde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan S. intihar etti ve hastaneye kaldırıldı. İkinci intihar girişimi ise Yenipazar ilçesinin Koyunlar Mahallesinde yaşandı.

İLÇE SAKİNLERİNİ ÜZDÜ

Bircan U. (35) isimli şahıs intihar ederek yaşamına son verdi. Akşam saatlerinde ise Yenipazar Çarşı Mahallesinde ikamet eden Yenipazar belediyesi eski nikah memuru Mustafa P.(73) de evinin çatısında hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakin şehir Yenipazar’da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe sakinlerini üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
intihar Aydın yenipazar sakin şehir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
FETODUR FETO GİRMEDİKLERİ YER KALMAMIŞ
@onu64 ---Allah seni bildiği gibi yapsın, her şeye bu feto'yu sokuyorsunuz ya, asıl Feto sizlersiniz, ağzına kim ki fazla alıyorsa odur, bunu unutma. Başta da baştakiler.
@e458 AMİN YAPSIN YAPSIN DEDİĞİN GİBİYSEM SANA FAZLA YAZMAYA GEREK YOK DEĞMEZSİN DE ONDAN
Maalesef tesadüf olsa gerek...
SAKİNLİK YARAMADI ELLAHAM !
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