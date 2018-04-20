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"Sakin Şehir"in yemekleri İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk “sakin şehri” olan Seferihisar’daki Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınlarının yapacağı yöresel lezzetler, 26-27-28 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphporus misafirlerine sunulacak.Yenilenen konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan Lalezar Meyhanesi, Mart ayında Adana’nın yöresel yemeklerini tanıtarak başladığı “Yerel Mutfak Global Lezzet” konseptiyle Nisan ayında da Türkiye’nin ilk “sakin şehri” olan İzmir Seferihisar’ın birbirinden özel lezzetlerini ve misyonunu misafirlerine sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk “sakin şehri” olan Seferihisar’daki Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınlarının yapacağı yöresel lezzetler, 26-27-28 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphporus misafirlerine sunulacak.
Yenilenen konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan Lalezar Meyhanesi, Mart ayında Adana’nın yöresel yemeklerini tanıtarak başladığı “Yerel Mutfak Global Lezzet” konseptiyle Nisan ayında da Türkiye’nin ilk “sakin şehri” olan İzmir Seferihisar’ın birbirinden özel lezzetlerini ve misyonunu misafirlerine sunmaya hazırlanıyor. 1999 yılında küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına karşı İtalya’da ortaya çıkan “sakin şehir" (CittaSlow) hareketi, üretimden çok tüketmeye, hızlı yaşamaya ve mekanikleşmeye karşı felsefesiyle günümüzde 28 ülkede 182 üyeye yayıldı. İzmir’in güney kesiminde yer alan Seferihisar ise 2009 senesinde akımın gerekliliklerini yerine getirerek Türkiye’nin ilk yavaş yaşayan şehri oldu ve bu çerçevede çeşitli projeler geliştirmeye başladı.

Organik pazar kurulacak
Seferihisar’ın sahip çıktığı özellikleri ve yerel lezzetleri 26-27-28 Nisan’da Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan Lalezar Meyhanesi’nde misafirlere sunulacak. Baklalı enginar dolma, şevketi bostan, labada dolması, ot haşlama, fıstıklı arapsaçı, sinkonta, sıra köftesi, balıklama, balık çorbası, oğlak, sakızlı tarhana, mandalina soslu lorlu kek, sakızlı lohusa kurabiye gibi yemek ve tatlıların bulunduğu özel menünün set fiyatı alkolsüz 100 TL, sınırsız yerli içkili ise 160 TL olacak. Aynı zamanda Hilton İstanbul Bopshorus içerisinde kurulacak organik pazardan Seferihisar’ın sağlıklı ürünleri de temin edilebilecek.

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