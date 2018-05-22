"Sakin şehrin" meyve yemekleri iftarda sunuldu

Fırat Nehri'nin hayat verdiği ilçede meyvelerin olgunlaşmaya başladığını belirten Çiftçi, "Böyle güzel bir zamanda Halfeti'nin güzel meyve lezzetlerini yemek olarak iftar sofrasında buluşturduk ve çok güzel yemekler tattık. Halfeti yemek kültürüyle her zaman kendinden bahsettiren, turizm açısından da şahlanan bir ilçemiz." dedi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Halfeti'nin Türkiye ve bölgenin en güzel doğal güzelliklere sahip bir yer olduğunu söyledi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "sakin şehir" ağına dahil edilen ilçede, Şanlıurfa Büyükşehir ve Halfeti Belediyelerince düzenlenen festivalde, yörede yetişen meyvelerden yapılan erik dolması, yenidünya kebabı, erikli sote, soğan kebabı, dut pilavı ve karagül şerbeti ikram edildi.

Şanlıurfa'nın turizm sayısı açısından çok güzel bir dönemden geçtiğini ifade eden Çiftçi, "Sakin kent" unvanına sahip Halfeti'nin huzur şehri olduğunu vurguladı.

Kaymakam Şeref Albayrak da bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivalle ilçenin lezzetlerinin tanıtımını yaparak, turizme katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Halfeti'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıktığını anlatan Albayrak, "Yemek festivaliyle yemeklerimiz turizm açısından ciddi bir şekilde dikkat çekmektedir. Biz bu festivalle hem vatandaşlarımızla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi artırdık hem de bir kez daha Halfeti'nin meyve yemekleriyle ön plana çıkmasını sağladık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik yöresel türkülerin seslendirilmesiyle son buldu.

