Sakin'in projesi TÜBİTAK Ege bölge finallerinde yarışacak

Okul olarak Yaren'e destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getiren Karapostal, "Bizim önemsediğimiz en önemli konu proje yarışması süresince Yaren'in ve servis güvenliği ile tüm çocukların elde edeceği kazanımlar. Bu açıdan baktığımızda sonuç her ne olursa olsun Yaren'i bu yarışmanın kazananı olarak görüyoruz." dedi.

Sakin'in okul müdürü Orkun Karapostal, Yaren ve ailesinin yaşadığı acı nedeniyle servis güvenliği konusunun gündeme geldiğini, Yaren'in projesinin bu açıdan çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Kardeşi Alperen Sakin'in okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından ailecek yaşadıkları acıyı başkalarının da yaşamaması için sürücüyü uyaran bir alarm sistemi geliştiren 11 yaşındaki Yaren Sakin'in projesi, 26-28 Mart'ta düzenlenecek sergide yarışacak. Sakin'in projesi dereceye girerse Türkiye finallerine katılacak.

Baba Serkan Sakin de kızının projesinin finallere kalmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Proje çok ucuz maliyetli. Kardeşi için bu kadar çabalayan bir ablanın projesinin daha fazla dikkate alınmasını istiyoruz. Servislerde hala çocuklar unutuluyor. Hiçbir yerde kontrol yapılmıyor. Bu konunun unutulmamasını, daha duyarlı olunmasını istiyoruz. Kızımın çabası başka Alperenler ölmesin diye. Bu saatten sonra başka çocuklar ölmesin."

Sakin, oğlunun ölümüne ilişkin davanın bir sonraki duruşmasının 5 Nisan'da olduğunu aktararak, davanın halen Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesinden büyük üzüntü duyduklarını, bilinçli taksirle ölüme sebep olan kişilerin başka mahkemelerde daha ağır cezalar aldığını söyledi.