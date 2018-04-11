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Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı: - "Sakıp Bey, Türkiye için düşünürdü ama Türkiye ile sınırlı düşünmezdi. Her işin uluslararası boyutunun olmasını çok önemserdi ve isterdi" - "Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanırdı. Vizyoner kişiliğiyle bu anlayışı kalıcı hale getirmek için Türkiye'nin sosyal bilimler alanında verilen ve uluslararası boyutu olan tek akademik ödülünü ihdas etti" - Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, bu yıl Polonyalı siyaset bilimci Adam Przeworski'ye verildi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sakıp Bey, Türkiye için düşünürdü ama Türkiye ile sınırlı düşünmezdi. Her işin uluslararası boyutunun olmasını çok önemserdi ve isterdi." dedi.

Sabancı Center'da düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve anma töreninde konuşan Güler Sabancı, Türkiye’nin, refahını artırmasının yolunun küresel araştırma ve düşünce arayışına katılmaktan geçtiğini söyledi.

Sabancı, Türkiye’nin çok sevilen Sakıp Sabancı’sını 14'üncüsünü düzenledikleri anma töreniyle andıklarını, aynı zamanda kendisinin vasiyetiyle ihdas edilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 13'üncüsünü sahiplerine takdim ettiklerini hatırlattı.

Sabancı, "Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanırdı. Vizyoner kişiliğiyle bu anlayışı kalıcı hale getirmek için Türkiye’nin sosyal bilimler alanında verilen ve uluslararası boyutu olan tek akademik ödülünü ihdas etti." şeklinde konuştu.

- “Türkiye, küresel ölçekte kilit ülke olmuştur”

Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin de araştırma ve çalışmalara katılan genç akademisyenlerine ve değerlendirme yapan jürinin uluslararası olma boyutuna her zaman önem ve özen gösterdiklerini aktaran Sabancı, şunları kaydetti:

"Araştırma konularını, İstanbul Politikalar Merkezi ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültemizden öğretim üyeleri, Fuat Keyman liderliğinde belirliyorlar. Bu senenin konusu da, geçtiğimiz yıl ‘Türkiye'de ve Dünya’da Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler’ olarak belirlenmişti. Türkiye, jeopolitik ve kültürel düzeyde batı ile doğu arasında bir köprü görevi üstlenmiş, dünya barışı için Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne bölgesel güç, küresel ölçekte kilit ülke olmuştur. Farklı özellikleri ve nitelikleriyle ülkemizin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmada etkin, güçlü ve istikrarlı olabilmesi için bilgi üretimi, araştırma, bilimsel düşünme ve tartışmaya önem verilmelidir."

- Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı, bilgi, araştırma ve bilimsel üretim alanlarının Türkiye’nin dünyayla birlikte olmasını, birlikte çalışmasını gerektirdiğini, gerek Sabancı Üniversitesi’nin gerekse de Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün, bu temel felsefe üzerine kurulduğunu söyledi.

Sabancı şöyle konuştu:

"Sakıp Bey, Türkiye için düşünürdü ama Türkiye ile sınırlı düşünmezdi. Her işin uluslararası boyutunun olmasını çok önemserdi ve isterdi. Biz de Sabancı Üniversitesi’ni bu anlayışla kurduk. Uluslararası yeri ve saygınlığı olan, kabul gören bir akademik yapı oluşturmayı hedefledik. Dünya üniversitesi olma vizyonuyla çıktığımız yolda bugün uluslararası sıralamalarda kendine yer bulan bir kurum haline geldik."

Sakıp Sabancı ismine çok yakıştığına inandığı Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’ni 4 Mayıs’ta New York’ta açacaklarını bildiren Sabancı, "Sosyal bilimler alanındaki çalışmalarımız, bu önemli küresel iş birliği ile yeni bir boyuta taşınıyor. Bu önemli merkez ve kürsünün gerçekleşmesini sağlayan Sakıp Sabancı’nın varisleri Dr. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı’ya şükranlarımız var. Columbia Üniversitesi’nde kurulan bu merkezin başta Prof. Ayşe Kadıoğlu olmak üzere tüm sanat ve sosyal bilimler fakültemizin katkıları ile dünyada kabul gören, Türkiye çalışmalarının yürütüldüğü referans noktalarından biri olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın araştırma konusunun "Küresel Karmaşada Çok Taraflılığın Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Demokrasiyi Yeniden Düşünmek" olduğunu duyuran Sabancı, ödül için emek veren tüm aile mensuplarına ve görevlilere teşekkür etti.

- Jüri Özel Ödülü Przeworski’ye

Konuşmaların ardından Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, bu yıl Polonyalı siyaset bilimci Adam Przeworski’ye verildi.

New York Üniversitesi’nde Carroll ve Milton Petrie Siyaset Kürsüsü Başkanı olan Przeworski, ekonomik faktörler ve siyasi resimler arasındaki ampirik ilişkiler, demokratik iktidarlar altında ekonomik sonuçlar, siyasi rejimlerin kuramsal tanımları ve geçiş sürecinde yer alan siyasi aktörlerin stratejik tercihleri üzerine yürüttüğü araştırmalarla demokrasi çalışmalarına katkısıyla biliniyor.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü Makale Ödülleri de "Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri" başlıklı makalesiyle İpek Çınar’a, "Demokratik Gerileme ve Popülizm Arasında Tercihli Yakınlık: Türkiye ve Macaristan Örneklerine Karşılaştırmalı Bakış" makalesiyle Berk Esen’e ve "Popülizmin Cazibesi ve Seçkin Söyleminin Rolü: Türkiye'den Örnekler" makalesiyle Selim Erdem Aytaç’a verildi.

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