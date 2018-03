Sakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşında

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- MERHUM işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen, Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl 20'nci yaşını kutluyor.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Küba'dan gelen Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba'dan Perküsyon ve Dans' isimli gösterisiyle başlayıp, 30 Nisan'a kadar sürecek festivalde 24'ü yerli, 6'sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Türkiye'nin en uzun soluklu festivalini değerlendiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Festivalinin 20 yaşına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin kültür-sanat hayatına böyle bir festival kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'SAKIP BEY'İN HAYALİYDİ'

Festival için 20 yılın uzun bir süre olduğuna çeken Koyunsağan, "Çok fazla insanın emeği var bu işte. Sakıp Bey'in hayali ile başlayan bir işti. Bugüne kadar getirilince, bayrağı biz devraldık, Güler Sabancı devraldı. Festival her yıl gelişerek gidiyor. Festival çok renkli bu sene de. Geçen senelere göre en fazla oyun, bu sene var. Toplam 30 oyun var, bunların 24'ü yerli, 6'sı yabancı oyun. Açık hava etkinliklerimiz de bu sene 3 tane. Amacımız mümkün olduğu kadar çok insana erişmesidir. Adana halkı çok sahip çıktı festivale. Bundan sonra da hep sahip çıkacaktır" diye konuştu.

FESTİVALDE NELER VAR?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalde, Küba'dan 'Küba, Perküsyon ve Dans', İspanya'dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da 'Ali Baba Ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.