HABER

Sakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

MERHUM işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen, Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl 20'nci yaşını kutluyor.

Sakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşında

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- MERHUM işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen, Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl 20'nci yaşını kutluyor.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Küba'dan gelen Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba'dan Perküsyon ve Dans' isimli gösterisiyle başlayıp, 30 Nisan'a kadar sürecek festivalde 24'ü yerli, 6'sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Türkiye'nin en uzun soluklu festivalini değerlendiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Festivalinin 20 yaşına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin kültür-sanat hayatına böyle bir festival kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
'SAKIP BEY'İN HAYALİYDİ'
Festival için 20 yılın uzun bir süre olduğuna çeken Koyunsağan, "Çok fazla insanın emeği var bu işte. Sakıp Bey'in hayali ile başlayan bir işti. Bugüne kadar getirilince, bayrağı biz devraldık, Güler Sabancı devraldı. Festival her yıl gelişerek gidiyor. Festival çok renkli bu sene de. Geçen senelere göre en fazla oyun, bu sene var. Toplam 30 oyun var, bunların 24'ü yerli, 6'sı yabancı oyun. Açık hava etkinliklerimiz de bu sene 3 tane. Amacımız mümkün olduğu kadar çok insana erişmesidir. Adana halkı çok sahip çıktı festivale. Bundan sonra da hep sahip çıkacaktır" diye konuştu.
FESTİVALDE NELER VAR?
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalde, Küba'dan 'Küba, Perküsyon ve Dans', İspanya'dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da 'Ali Baba Ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.

FOTOĞRAFLI

Sakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşındaSakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşındaSakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşındaSakıp Sabancı'nın emaneti festival, 20 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
'AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu''AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu'
Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale savaşının 103. yılında şehitlerimizi anıyoruz!

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale savaşının 103. yılında şehitlerimizi anıyoruz!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı

İstanbul'da terör operasyonu... Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu... Gözaltılar var

İstanbul güne alevlerle uyandı! Gökyüzü dumanlarla kaplandı!

İstanbul güne alevlerle uyandı! Gökyüzü dumanlarla kaplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.