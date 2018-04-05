Sakız fidanları toprakla buluşuyor

Dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan’ın tekelinde olan sakızın ülkemizde üretilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2014 yılında startını verdiği ’Sakız Eylem Planı’ çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Menderes Orman işletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği, Urla ve Çeşme’de üç sahada şimdiye kadar 10 bin sakız fidanını toprakla buluşturdu. Bu sahalardan birisi olan Çeşme Çiftlikköy’deki 130 dekarlık alana geçen günlerde havai köklendirme metoduyla yetiştirilen 200 adet sakız fidanı daha orman işçileri tarafından dikildi.

Hedef 100 bin sakız fidanı

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Çeşme Çiftliköy’de tesis edilen sahaya ’Sakız Eylem Planı’ kapsamında şimdiye kadar bin 100 adet havai köklendirmeden gelen sakız fidanı, bin 600 adet pistacia atlantica, 200 adet badem ve 2 bin 500 adet zakum fidanı dikildiğini söyledi. Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, sakızda dışa bağımlılığımızın azaltılması, kaybolan sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılması, yöre halkının kalkındırılması ve sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine yeniden kazandırmaya kararlı olduklarını belirterek, 2019 yıllına kadar sürecek ’Sakız Eylem Planı’ kapsamında hedefin 100 bin sakız fidanı üretmek olduğunu söyledi.