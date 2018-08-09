HABER

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 'saklı cennet' olarak bilinen Sardala Koyu'nda tatilcilerin bıraktığı çöpler, çirkin bir görüntü oluşturdu. Duruma tepki gösteren bazı tatilciler, çöplerin düzenli olarak alınmasını ve çöp konteynerleri konulmasını istedi.

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kandıra'ya 25 kilometre uzaklıkta Pınarlı Mahallesi'nde bulunan Sardala Koyu'nda, sahilde kirlilik devam ediyor. Günübirlik tatilcilerin bıraktığı atıklar, adeta çöp dağları oluşturdu. Ağva ile Bağırganlı arasında kalan 'saklı cennet' olarak adlandırılan, dalgaların şekillendirdiği kayalıkların bulunduğu koyda yaşanan kirlilik nedeniyle çirkin görüntüler ortaya çıktı. Hayvanların da açıkta kalan çöpleri etrafa dağıttığı görüldü.

Hafta içi Sardala Koyu'na gelenler, yaşanan kirliliği tepki göstererek, insanların daha duyarlı olmasını istedi. Tatilciler, çöplerin daha düzenli şekilde toplanılmasını ve bölgeye çöp konteynerleri konulması gerektiğini belirtti.

sardala-koyunda-cop-tepkisi-_7533_dhaphoto4

1

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti
Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sardala Koyu Kocaeli Kandıra çöp

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Okuyucu Yorumları 5 yorum
dini bütün türk milleti
batılılara hak veriyorum AnadoluTürklere bırakılmayacak kadar değerlidir diyorlar bencede haklılar böyle binlerce vaziyetten sonra lanet olsun pisletenlere..
bu ülkenin dallaması bitmez,getirdiğin gibi götür çöpünü işte ey müslüman...
BİM her yerde. bence temizlik işlerini o yapsın
Şaşırmadım Tüm Piknik alanları bu şekilde, kim yapıyor bunu hepimiz.
Diğer Haberler
Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.