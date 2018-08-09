'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kandıra'ya 25 kilometre uzaklıkta Pınarlı Mahallesi'nde bulunan Sardala Koyu'nda, sahilde kirlilik devam ediyor. Günübirlik tatilcilerin bıraktığı atıklar, adeta çöp dağları oluşturdu. Ağva ile Bağırganlı arasında kalan 'saklı cennet' olarak adlandırılan, dalgaların şekillendirdiği kayalıkların bulunduğu koyda yaşanan kirlilik nedeniyle çirkin görüntüler ortaya çıktı. Hayvanların da açıkta kalan çöpleri etrafa dağıttığı görüldü.
Hafta içi Sardala Koyu'na gelenler, yaşanan kirliliği tepki göstererek, insanların daha duyarlı olmasını istedi. Tatilciler, çöplerin daha düzenli şekilde toplanılmasını ve bölgeye çöp konteynerleri konulması gerektiğini belirtti.
Kaynak: DHA
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