HABER

'Saklı cennet'te tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pınarlı Mahallesi'ne bağlı, 'saklı cennet' olarak bilinen Sardala Koyu'na gelen günübirlik tatilciler, çöplerini bırakıp gitti.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pınarlı Mahallesi'ne bağlı, 'saklı cennet' olarak bilinen Sardala Koyu'na gelen günübirlik tatilciler, çöplerini bırakıp gitti.

Ağva ile Bağırganlı arasında bulunan Sardala Koyu, güzelliğiyle tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Günübirlikçilerin yanı sıra kampçıların da tercih ettiği noktalardan olan Sardala Koyu, tatilcilerin çöplerini rastgele etrafa atmasından dolayı kirlendi. Kamp yapmak için Ankara'dan gelen Canberk Türe, "Buraya ilk geldiğimde çok kirliydi. Hemen hemen her tarafta buraya geliyor ve bayağı bir çöp yığınıyla karşılaşıyorduk. Bu sabah bir araçla ekip gelip temizledi. Ancak halen bayağı bir çöp var. Buranın çok temiz bir yer olduğunu söyleyemeyeceğim. Aşağıda benim kamp kurduğum alanda da bir sürü pislik var. Hatta arka tarafta çok güzel bir kayalık alan var ama insanlar içini çöp doldurmuş. Çöp atmışlar, ayakkabı atmışlar. Aklınıza gelebilecek her şey var orada. Oranın acilen temizlenmesi gerekiyor. Çünkü aslında çok güzel turistik alanlar var ama bu şekilde yazık ediyoruz" dedi.

Sardala Koyu'na ikinci kez kamp yapmaya geldiğini belirten Ufuk Bayındır da "Ben buraya ikinci defa geliyorum. Daha önceki gelişimizde bugüne göre biraz daha temizdi. Sanırım hafta sonu gelen piknikçiler bayağı bir kirletmişler. Maalesef insanlarımız çevre konusunda çok duyarlı değiller. Kirletiyorlar, çöplerini atıp gidiyorlar. Halbuki çöpü alıp, çöp kutusuna atmak çok zor bir şey değil. Bizim insanımız bunu yapmıyor. Böyle güzel bir yerin kıymetini bilmek lazım. Burası gibi el değmemiş yerler çok fazla kalmadı" diye konuştu.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrıİYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı
Defineciler suçüstü yakalandı!Defineciler suçüstü yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.