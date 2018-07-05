Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'ndaki tatilciler, aşırı sıcaklar nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren turistler, Kayadibi Mahallesi'ndeki Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Akdağ'dan gelen kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti.

Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyerek kanyonu gezdi. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyonda serinledi.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerdeki aşırı sıcaklar nedeniyle kanyonu çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini, günde yaklaşık 4 bin kişinin kanyona geldiğini bildirdi.

Ailesiyle Bilecik'ten tatile gelen Mehmet Emin, havanın çok sıcak olduğunu, serinlemek için kanyona geldiklerini anlattı.

Düzce'den gelen Mehmet Taşdemir de ilk kez kanyonu ziyaret ettiğini ve suyunun çok soğuk olduğunu belirtti.

