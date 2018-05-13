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Saklıkent’te 'mermer ocağı' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

ANTALYA Saklıkent'teki mermer ocağı, bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Saklıkent'teki mermer ocağı, bölge sakinleri tarafından protesto edildi. Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, ocağın toz ve gürültüsünden 200 ailenin zarar gördüğünü, bölgenin doğal yapısının bozulduğunu söyledi.

Saklıkent'te 5 yıldır faaliyette olan mermer ocağı, öğle saatlerinde, meydanda toplanan bölge sakinlerince protesto edildi. Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, grup adına yaptığı açıklamada, mermer ocağının, Saklıkent'e ve burada yaşayanlara ciddi zararı olduğunu savundu. Altıner, "Anneler Günü nedeniyle konuya bir kez daha dikkati çekmek istedik. Mermer ocağından aşağıya taş düşüyor, toz yapıyor. Sabaha kadar gürültü devam ediyor. Tabiatın binlerce yılda yarattığı katran, sedir ağaçlarına zarar veriyor. Köylü tozdan ve gürültüden çok rahatsız" diye konuştu.

Saklıkent'in en büyük özelliğinin dağdaki kar olduğunu aktaran Altıner, mermer ocağının tozu nedeniyle kar örtüsünün de kısa sürede ortadan kalktığını söyledi. Bölgede 500 ev bulunduğunu, 200 ailenin yaz- kış Saklıkent'te yaşadığını belirten Altıner, özellikle mermer tozu nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü, bölge halkının çeşitli hastalıklara yakalandığını kaydetti. Saklıkent'te mermer ocağı istemediklerini dile getiren Emin Altıner, durumu Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na da ilettiklerini, ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne şikayetçi olduklarını söyledi.

Bölge sakinlerinden Fatma Karabulut ise mermer tozu nedeniyle kanser olduğunu ileri sürerek, "Hastaneye gittiğimde doktor, bana 'Sen ne yuttun böyle?' diye sordu. Mermer tozundan dolayı kanser oldum" dedi.

'Saklıkent'te mermer ocağı istemiyoruz' diye slogan atan bölge sakinleri, bir süre sonra protestolarına son verdi.

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