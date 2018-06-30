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"Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" konserlerle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Festivalin ilk gününde sanatçı ve gruplar müzikseverlerle buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 18 sanatçı ve topluluğun bir araya geleceği "Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" başladı.

Festivalin ilk gününde sanatçı ve gruplar müzikseverlerle buluştu. Regy müziğin Türkiye'deki önemli ismi Sattas'dan sonra Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pera, Can Bonomo ve Selda Bağcan sahne aldı.

Festival alanında, çadırlı konaklama bölgeleri, yeme içme stantları ve etkinlik ile oyun alanları bulunuyor.

Kamp alanı Çamlı Mahallesi'nde kurulan festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden 10 bine yakın gencin katıldığı bildirildi.

Bir poşet dolusu çöp toplayanın dilediği sanatçıyla tanışma fırsatı bulduğu festival, 1 Temmuz'da Teoman konseriyle sona erecek.

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Marmaris Muğla Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali

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