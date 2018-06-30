"Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" konserlerle başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 18 sanatçı ve topluluğun bir araya geleceği "Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" başladı.
Festivalin ilk gününde sanatçı ve gruplar müzikseverlerle buluştu. Regy müziğin Türkiye'deki önemli ismi Sattas'dan sonra Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pera, Can Bonomo ve Selda Bağcan sahne aldı.
Festival alanında, çadırlı konaklama bölgeleri, yeme içme stantları ve etkinlik ile oyun alanları bulunuyor.
Kamp alanı Çamlı Mahallesi'nde kurulan festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden 10 bine yakın gencin katıldığı bildirildi.
Bir poşet dolusu çöp toplayanın dilediği sanatçıyla tanışma fırsatı bulduğu festival, 1 Temmuz'da Teoman konseriyle sona erecek.
Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi
Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum