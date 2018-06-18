Saldırgana linç girişimini polis önledi

Adana'da kavga ederek başını taşla yaraladığı kişinin yakınlarının saldırısına uğrayan şahıs, sığındığı evden polis ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Sabri T. ile Ahmet C. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C, yerden aldığı taşla Sabri T'nin kafasına vurarak yaraladı.
Kavgayı duyan Sabri T'nin yakınları, olay yerine gelerek Ahmet C'yi darbetmek istedi.
Mahallede bir eve sığınan Ahmet C, olay yerine gelen polis ekipleri gözetiminde polis merkezine götürüldü.
Bu arada yaralanan Sabri T, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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