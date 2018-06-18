HABER

Saldırgana linç girişimini polis önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Adana'da başını taşla yaraladığı kişinin yakınlarının saldırısına uğrayan şahıs, sığındığı evden polis ekipleri gözetiminde çıkarıldı

Adana'da kavga ederek başını taşla yaraladığı kişinin yakınlarının saldırısına uğrayan şahıs, sığındığı evden polis ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Sabri T. ile Ahmet C. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C, yerden aldığı taşla Sabri T'nin kafasına vurarak yaraladı.

Kavgayı duyan Sabri T'nin yakınları, olay yerine gelerek Ahmet C'yi darbetmek istedi.

Mahallede bir eve sığınan Ahmet C, olay yerine gelen polis ekipleri gözetiminde polis merkezine götürüldü.

Bu arada yaralanan Sabri T, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Kanadına misina dolanan martıyı kurtardılarKanadına misina dolanan martıyı kurtardılar
İzmir'de 20 dakikalık sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflarİzmir'de 20 dakikalık sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seyhan

En Çok Okunan Haberler

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.