Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Ceylanpınar'a saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.
Güvenlik güçleri, 4 teröristi silahlı zırhlı araçlarla ateş altına alarak hale getirdi. Teröristlerin kullandığı gözetleme noktası da imha edildi.
Olayın ardından Ceylanpınar sınırında alınan önlemleri artırıldı.
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