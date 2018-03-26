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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. SİHA'larla düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, operasyon devam ediyor.

Amanos Dağları kırsalında teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'ın katıldığı havadan ve karadan destekli operasyon yapıldığı belirtildi.

Kalabalık bir terörist grubunun tespit edildiği Amanos Dağları Arsuz Hacı Ahmetli kırsalına SİHA'larla operasyon düzenlendiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) katıldığı operasyonda teröristlerin yakalanması için sürdürülen geniş çaplı operasyonun devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK hatay operasyon

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