Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. SİHA'larla düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, operasyon devam ediyor.

Amanos Dağları kırsalında teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'ın katıldığı havadan ve karadan destekli operasyon yapıldığı belirtildi.

Kalabalık bir terörist grubunun tespit edildiği Amanos Dağları Arsuz Hacı Ahmetli kırsalına SİHA'larla operasyon düzenlendiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) katıldığı operasyonda teröristlerin yakalanması için sürdürülen geniş çaplı operasyonun devam ettiği ifade edildi.