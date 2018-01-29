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Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 20:30 | Son Güncelleme 7 dakika önce

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedef imha edildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ellerine Sağlık, Allah Yar ve Yardımcıları olsun
Görüldükleri yerde öldürülselerdi bu günlere gelinmezdi.Çocuk katillerini her kim savunuyor ise onlarda katildir.Aydın olan böyle yalakalık yapmaz.Zaden AKP +MHP aydınları ile sol aydınlarının kafası aynıdır, çalışmazlar.
CHP Vekillerine sorsan "İki terörist gurup çarpışıyor." derler Onlar için terörist olmayan sadece 1 Milyon İnsanı katletmişolan ESED dir Birde Hendek kazan arkadaşları var tabi
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