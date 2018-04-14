Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine yönelik operasyonuyla ilgili, "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye konusunda Türkiye'nin tutumunun net olduğunu belirten Bozdağ, "Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç ​​çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır. Türkiye'ye göre Suriye'de Esed rejimi ile DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz, güç ve çıkar yarışı da yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, rejim tarafından Duma'ya yapılan kimyasal saldırıyı her düzeyde şiddetle kınadığını ve bu konuda çok net bir tutum ortaya koyduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: