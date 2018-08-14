"Saldırılar, birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacak"

İSTANBUL (AA) - Mili İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığının yerinde olduğu, saldırıların birlik ve beraberlik karşısında etkisiz kalacağı belirtildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Milli İrade Platformu'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 16 yıldır siyasi istikrarın sağladığı imkanlarla başta sağlık hizmetleri, sosyal politikalar, ulaşım ve altyapı yatırımları olmak üzere pek çok alanda önemli bir büyüme gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi teslim almaya yönelik olduğu vurgulanarak, "Cumhurbaşkanımızın şahsında tecessüm eden 'Milli İrade'nin birlik ve beraberlik ruhuyla akamete uğratılmıştır. Tüm bu badirelerin ekonomiye etkisi 'sağlam irade' karşısında sınırlı kalmıştır.

Ülkemizin özgüvenli duruşu, vatandaşlarımıza ve tüm dünya mazlumlarına umut ve güven telkin etmiştir. Emperyalist emelleriyle, dünyadaki savaşların ve çatışmaların baş sorumlusu olan Amerika, ülkemize duyulan güveni sarsmak için türlü desiselere baş vurmaktan geri kalmamaktadır." denildi.