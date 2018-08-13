İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, döviz üzerinden Türkiye ekonomisine yapılan saldırıyı kınadı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Ağustos gecesi Türkiye'nin döviz üzerinden ağır bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını, ekonomik piyasanın işleyiş ve kuralları hiçe sayılarak yapılan bu saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin milli ve yerli politikalar uygulamasını istemeyen devletlerin sahip oldukları her türlü araçlarla Türkiye ekonomisine saldırıda bulunduklarını ifade eden Akbulut, ekonomik kriz algısı oluşturulmak istendiğine dikkati çekti.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kıtlığın, savaşın ve afetin pençesindeymiş gibi kriz tiyatrosunu sahneye koymaya çalışanlar vardır. Devletimiz, milletimizin yanında ve tüm oyunların farkındadır. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır.

Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haber ve propagandalara değil, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin açıklamalarına itibar etmeliyiz. Rehavet ve karamsarlığa teslim olmadan, işimizin başında olmalı ve üretime devam etmeliyiz. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı aklıselimi muhafaza ederek, kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın ve Devletimizin yanında yer almamız gerektiğini kamuoyuna arz ederiz."

