HABER

"Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut: -"Devletimiz, milletimizin yanında ve tüm oyunların farkındadır. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, döviz üzerinden Türkiye ekonomisine yapılan saldırıyı kınadı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Ağustos gecesi Türkiye'nin döviz üzerinden ağır bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını, ekonomik piyasanın işleyiş ve kuralları hiçe sayılarak yapılan bu saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin milli ve yerli politikalar uygulamasını istemeyen devletlerin sahip oldukları her türlü araçlarla Türkiye ekonomisine saldırıda bulunduklarını ifade eden Akbulut, ekonomik kriz algısı oluşturulmak istendiğine dikkati çekti.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kıtlığın, savaşın ve afetin pençesindeymiş gibi kriz tiyatrosunu sahneye koymaya çalışanlar vardır. Devletimiz, milletimizin yanında ve tüm oyunların farkındadır. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır.

Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haber ve propagandalara değil, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin açıklamalarına itibar etmeliyiz. Rehavet ve karamsarlığa teslim olmadan, işimizin başında olmalı ve üretime devam etmeliyiz. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı aklıselimi muhafaza ederek, kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın ve Devletimizin yanında yer almamız gerektiğini kamuoyuna arz ederiz."

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktıŞırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı
Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti

Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.