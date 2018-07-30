Salep bitkisi toplayıp satarak çocuklarını okutuyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan Nahide Fırat, salep bitkisi toplayıp satarak hem 7 çocuğunun okul masrafını çıkarıyor hem de çiftçilik yapan eşine destek oluyor.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde vatandaşlar geçimlerini daha çok tarım ve hayvancılıkla sağlarken, yaz aylarında da salep toplayıp satarak para kazanıyor. Köyde yaşayan Nahide Fırat da 7 çocuğunun okul masrafını karşılayabilmek ve çiftçilik yapan eşine destek olmak için salep topluyor. Fırat'a çocukları da yardım ediyor. Nahide Fırat, büyük çabayla topladıkları salebi, kilosu 50 liradan aracıya satıyor. Aracı da dondurma üretimi için salebi Kahramanmaraş'a gönderiyor.

Yılın belli günlerinde toplayabildekleri salebi satarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Fırat, "Topladığımız bu bitki dondurma mayasında kulanılıyor. Günde 5 kilo kadar toplanan salepleri isteyen kurutup, isteyen de yaş haldeyken satıyor. Sabahtan akşama kadar ovaya gelip, çapayla toprağı kazıp, salep topluyoruz. 7 çocuğumun okul masraflarını bu şekilde karşılıyorum. Topladığımız salepleri köyde bir vatandaşa satıyoruz. Salep kurutulup satılırsa daha çok para ediyor. Fakat kaynatması biraz zahmetli olduğu için pek zaman bulamıyoruz. Biz de bu şekilde topraktan çıkardıktan sonra temizleyip veriyoruz. Kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve okul masraflarını karşılıyorum" dedi.

Annesiyle birlikte salep toplayan 6'ncı sınıf öğrencisi Necla Fırat ise mesailerinin sabah başlayıp, akşama kadar devam ettiğini söyledi. Okul masraflarını karşılamak için annesiyle birlikte salep topladığını belirten Necla, "Okul masraflarımızı böyle çıkartıyoruz. Günde 2 kilo toplayabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Okul için kitap, defter, kalem, ayakkabı ve kıyafet alıyoruz" diye konuştu.

