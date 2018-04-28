Salep soğanı kaçakçısına 48 bin 625 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Elazığ'da 6 kilogram salep soğanı kaçırmak isteyen kişiye 48 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

AA muhabirinin DKMP Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, biyoçeşitliliğe zarar veren unsurları bertaraf etmek için kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan salep bitkisi kaçakçılığı yapanlara cezai işlem uygulanıyor.

Elazığ'ın Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında Altıoluk Mahallesi sınırları içerisinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, teneke kutuda yaklaşık 6 kilogram salep soğanı bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce salep soğanları teslim alındı.

Soğanları tabiattan toplayarak, biyolojik çeşitliliği tahrip eden kişiye Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 48 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen salep soğanları DKMP Şube Müdürlüğü personeli tarafından yeniden tabiata kazandırıldı.

