Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoglu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yenişafak'ta yer alan habere göre, gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla "İBDA-C" davasında yargılanmıştı.
Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.
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