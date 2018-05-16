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Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA KAMUOYUNDA "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti.  Beyin kanaması geçirdikten sonra 4 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Erdiş (68), Dr.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

KAMUOYUNDA "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçirdikten sonra 4 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Erdiş (68), Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti. Yaşam destek ünitesine bağlı olan Erdiş, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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