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Salih Mirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Aczmendi tarikatının şeyhi Müslüm Gündüz, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile çok sayıda kişi katıldı. Mirzabeyoğlu'nun yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Mirzabeyoğlu'nun cenazesi, Sadettin Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, özel vasiyeti üzerine Eyüp Sultan mezarlığında Necip Fazıl Kısakürek'in yanına defnedildi.

Beyin ölümü 7 Mayıs'ta gerçekleşen Mirzabeyoğlu, önceki gün hayatını kaybetmişti.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Salih Mirzabeyoğlu, "her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği"nden beraat etmişti.

Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da doğdu. Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile yolları kesişen ve ilk yazılarını Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlayan Mirzabeyoğlu, 68 yıllık ömrüne yaklaşık 60 kitap sığdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İBDA-C Salih Mirzabeyoğlu

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