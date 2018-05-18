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SALİH MİRZABEYOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak bilinen Salih İzzet Erdiş son yolculuğuna uğurlandı.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak bilinen Salih İzzet Erdiş son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 Mayıs'ta Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan 68 yaşındaki Salih İzzet Erdiş, nakledildiği Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Mayıs Çarşamba günü hayatını kaybetti. Erdiş için, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdiş'in cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü
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-Cenazeden görüntü
-Hüseyin Avni Coş'un gelmesi
-Cenaze namazından görüntü
-Helallik alınması ve dua edilmesi
-Cenazeye katılan kalabalığın tekbir getirmesi
-Cenazenin taşınması
-Cenaze aracına yüklenmesi
-Cenaze aracının gidişi
-Cenaze aracını takip eden kalabalık
-Genel ve detaylar

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