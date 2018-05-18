Salih Mirzabeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KAMUOYUNDA 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak bilinen Salih İzzet Erdiş son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 Mayıs'ta Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan 68 yaşındaki Salih İzzet Erdiş, nakledildiği Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Mayıs Çarşamba günü hayatını kaybetti. Erdiş için, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdiş'in cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yola çıkarıldı.
(FOTOĞRAF)
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