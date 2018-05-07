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Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:52 | Son Güncelleme

 İBDA-C davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- İBDA-C davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.
4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek.
Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

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