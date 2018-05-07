HABER

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:40 | Son Güncelleme

 İBDA-C davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- İBDA-C davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

Trump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
Demirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacakDemirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacak
Olası büyük İstanbul depremi uzmanları böldüOlası büyük İstanbul depremi uzmanları böldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.