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Salih Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in ameliyat olduğu Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildiği Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Rahatsızlandığı 4 Mayıs'ta Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edilen Salih İzzet Erdiş'in yoğun bakımdayken beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin isteği üzerine, Erdiş'in yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumunun korunduğu öğrenildi.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, yargılandığı davada, her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat edilmişti.

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