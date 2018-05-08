Salih Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nden İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Erdiş, Yalova Devlet Hastanesi'nden ambulansla uzman hekim ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak İstanbul'a sevk edildi.
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Erdiş, Acil Yoğun Bakım Servisi'ne alındı.
Erdiş'in yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yetkililer, Erdiş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Bu arada, polis ekipleri, hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.
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