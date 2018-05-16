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Salih Mirzabeyoğlu'nun vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak bilinen Salih İzzet Erdiş'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak Üsküdar'daki evine götürüldü

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alındı.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

Erdiş'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak Üsküdar'daki evine götürüldü.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Salih İzzet Erdiş, "her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği"nden beraat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Salih Mirzabeyoğlu

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