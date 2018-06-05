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Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PYD’nin önceki eşbaşkanı Salih Müslim’in ağabeyi Prof.Dr. Mustafa Müslim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da verdiği iftara katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır’da verdiği iftar yemeğine Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PYD’nin önceki eşbaşkanı Salih Müslim’in ağabeyi Prof.Dr. Mustafa Müslim de katıldı.

Gaazetei Abdulkadir Selvi de iftara ilişkin ayrıntıları "Erdoğan neden uyarma gereği duydu?" başlığılyla köşesine taşıdı. Selvi "Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PYD’nin önceki eşbaşkanı Salih Müslim’in ağabeyi Prof.Dr. Mustafa Müslim de iftara katılan isimler arasında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

SALIH MUSLİM KIMDIR

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PYD’nin önceki eşbaşkanı Salih Müslim’in ağabeyi Prof.Dr. Mustafa Müslim de iftara katılan isimler arasında yer alıyor.

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi.

PYD terör örgütünün kurucusu olarak Salih Müslim gösterilmektedir. Salih Müslim tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Salih Müslim bir çok kez savaş durumlarında sık sık Türkiye’ye gelmiş ve ülke yetkilileri ilerde görüşmelerde de bulunmuştur. Salih Müslim 1970 yıllında İstanbul’a gelerek, İstanbul Teknik Üniversite’sinin Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1998 yılında ise, Suriye’nin sol kolu olan, Kürdistan Demokratik partisine katılmış ve 2003 yılında ayrılarak PYD örgütünü kurmuştur.

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.

Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.

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mustafa müslim Salih Muslim erdoğan iftar

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