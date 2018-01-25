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Salih Müslim paylaştı... Yalan skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 15:26 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in sosyal medyadaki hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen görselin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

Salih Müslim paylaştı... Yalan skandalı!

Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esed rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaştı.

Müslim, resmi Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından "Türkiye, Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek verdi.

Ancak Müslim'in Afrin diye paylaştığı fotoğrafın, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Doğu Guta'da yer alan Duma ilçesinde Esed güçlerinin yaptığı hava saldırısında yaralanan 3 çocuk ve bir bebek görülüyor.

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Örgüt destekçilerinin kara propagandasının ifşa olmasının ardından Müslim, AA'nın ekran görüntüsünü aldığı paylaşımı derhal hesabından kaldırdı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sizde bilgisayar oyunlarından kesitler alıp Afrin operasyonundan videolar diye yayınlıyorsunuz.Ne farkınız var söyler misiniz ?
CHP il baskani gezide soyle yazmis demirtas ile fotosu var arsivleri servis edenler EVET chp il baskani haindir. Daha dun bu salih müslim saraylarda ağırlayanlar barzani feto demirtas papa apo ile fotosu olanlar işbirlikçi hain degilmidir? Hadi samimiyetinizi goreyim !..
bu yalan ve hile dolu paylaşımlar ancak sizin gibi aşağılık terör sempatizanı ve zalim devletlerin kuklaları tarafından paylaşır..türk askeri ve milleti adil bir soydur..asla savunmasız bebekler ve çocuklara kadınlara ve masum hiçbir sivile dokunmaz Allah tan korkar..bu ancak satılmış adilerin işidir..bu kareden utanması gereken varsa insanım diye orda oturan şeytan esed tir.. ve siyonistler abd ingiltere ve rusya dır..türk ulusunda bu fıtrat yoktur korur gözetir mazlumu aşağılıklar sizi..
bırakın bu palyaçoyu dikkate almayı.
salih müslim faransaya kactı türklerin aporasyon yapdığı gün tüydü suriyeden..
Yahu daha düne kadar, bu adamı Ankara da devlet protokolü ile ağırlamadık mı ? Artık kimse kandırıldık falan demesin..
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