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Salih Müslim serbest bırakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 13:41 | Son Güncelleme

Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin "Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek. Bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan karardır" dedi. Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu.

Duruşması TSİ 13:00'da başlayan PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı

Çek basını, Salih Müslim'in salıverilme şartını açıkladı. Müslim'in avukatı Miroslav Krutina, gazetecilere Salih Müslim'in mahkeme tarafından AB topraklarından çıkmama şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN KARARA İLK TEPKİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır"dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin gönderdiği dosyalar hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL: SİYASİ GEREKÇELERLE TUTUKLAMA KARARI ÇIKMADI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada ""Kararın neticesinde, kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili girişimler başlatılmıştı ve Prag'da bu kişi yakalanmıştı. Sözleşmeye taraf iki ülkedir. Ancak bugün görülüyorki bir hukuki münazaradan ziyade hukuki bir karar çıkmamıştır. Hukuka aykırı, sözleşmeye aykırı bir karar çıkmıştır. Bu konunun takipçisi olacağız. Terörle mücadele bakımından kabul edilebilir değildir. Türk yargısı peşlerinde olmaya devam edecektir. Bakanlıklarımız gerekli takibatı yapmaktadır. Biz de muhataplarımızdan gerekli mücadele ve meşru girişimleri yapmalarını bekliyoruz. Tüm insanlığın ortak talebidir" dedi.

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"İKİLİ İLİŞKİLERE OLUMSUZ YANSIYABİLİR"

Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in serbest bırakılması hakkında "Beklemediğimiz bir karardı. Bu kararın temyizi yok. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir. Müslim, Çekya'dan çıkabilir" dedi.

ÇEKYA'DA MAHKEMEYE ÇIKARILAN SALİH MÜSLİM'İN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in ilk fotoğaflarını, Associated Press haber ajansı (AP) servis etti.

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TAKAS İDDİASI YALANLANDI

Çekya basını, Müslim karşılığında Türkiye'de PKK ile iş birliği yaptıkları iddiasıyla tutuklanan iki Çek vatandaşının takas edilmek istendiğini yazmıştı. Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Ankara'yla takas görüşmelerine hazır olduğu öne sürülmüştü. Ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu iddiaları yalanlamıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm'e ilişkin, "Takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir" demişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin iadesini istediği Müslim hakkında '16-40 gün arasında geçici tutuklama kararı alınmasını beklediklerini' söylemişti.

Söz konusu YPG üyesi Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas, 2016 yılında Şırnak'ta yakalanarak tutuklanmıştı. Farkas'ın keskin nişancı olduğu, Vşelihova'nın ise Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık hizmeti ve eleman temini yaptığı belirtilmişti.

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BAŞBAKAN YILDIRIM: SONUÇ NE OLURSA OLSUN ŞU KESİNDİR...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür" demişti. Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim'in 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gerekli temaslar sürüyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Ümit ederiz ki müttefikimiz Çek Cumhuriyeti, terörle mücadelede yaşanan hassasiyeti görür, gerekli dayanışmayı sergileyerek bu teröristi bize iade eder. Ancak sonuç ne olursa olsun şu kesindir; bundan böyle eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler, dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz."

BAŞINDA 4 MİLYON LİRA ÖDÜL KONULDU

Türkiye, Müslim'in iadesi ve geçici tutuklama kararı için Çekya'ya dosya göndermişti. Dosyada, Müslim hakkında Türkiye'de çıkarılan 3 yakalama kararı yer alıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’daki vergi dairesinde birkaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada, PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim hakkında dün yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Daha önce de Merasim sokak ve Güvenpark patlaması ile ilgili hakkında yakalama kararları verilmişti.

Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

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Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...
Türkiye, Salih Müslim için harekete geçtiTürkiye, Salih Müslim için harekete geçti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandıKırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
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Anahtar Kelimeler:
Salih Muslim Prag çekya Son dakika PYD

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Okuyucu Yorumları 189 yorum
Adam yakalandığından beridir bizimkiler şöyle alacaz, böyle alacaz diyorlar. Dış politikadaki itibarımız, etkimiz bu kadar işte...
atma kimse öyle birşey demedi. girişimde bulunuldu sadece. bulunulmasa neden bulunulmadı diye yazardiniz
@longsanto YALAN YALAN YALAN ....Yok enterpol dendi.. Ulen interpolda kırmızı bülten diye birşey vardır duymadınızmı ??? DEMEKKİ YAKALANMASI İSTENMİYOR ...HER ŞEY YALAN OLMUŞ , TROLLER BU İŞLERİ BIRAKIN..
Ne salliyorsun yafsak normalde kanunlara göre verilmesi lazım köpek avrupa beslediği terörist köpeğini tutuklarmi hiç mal Furkan
@longsanto sen kimsin la zekasız olan şey belli nasıl bir şey demedi koyun sürüsü bunu bile yediremiyorsunuz. Ülke senin gibi andavalların eline kalmaz inşallah
Ne oldu hani dünya lideriydin hani sözün geçerdi ey Rico seni kimse tınlamıyor ülkeyi rezil ettin Ülkede itibar bırakmadı
Şaşırdık mı hayır klasik avrupa!
bizler vatandaş olarak ne olup bittiğini anlayabisek
ne güzel.
Ülkesini savunanlar değil başka ülkelerde işgalci gücü olanlar teröristttir.Şimdi zıplayın durun bir tokat daha indi suratınıza
@zozan.30 Bekle celladın geliyo bekle afrine geç tam ortasına oturda savun.
@vatansever_1982_uhife yaran mı var zıpladın :))))) sen nasıl ülkemi savunuyorum diyorsan ESAD da PYD de ülkesini eli kanlı katillerden savunuyor.Gerçekler acıdır bebe
@vatansever_1982_uhife la hani kefenle geziyordunuz gelsene bizzat ben karşılayacağım seni AFRİN de
orosbu çocuğunu niye serbest bırakırlar ki niye anlamam Allah belanızı versinn
bu pici pragdan sağ çıkaran mite vah olsun
RECEBE GÖNDERİN ARKADAŞINI KIRMIZI HALILARLA KARŞILASIN.
Aptal herifler bir Ecevit kadar olamadınız mallar
türklyede zamanında bu adamı baş üstünde tutmadılar mı vay ki vah
Son derece normal. Sen adamı memleketinde devlet adamı gibi karşılayıp en üst düzeyde görüşürsen o adamın terör örgütü lideri olduğunu kimseye anlatamazsın. Gerek dışişleri gerekse de diplomasideki bizden olsun ama ne olursa olsun diye doldurulan basiretsiz,yetersiz hatta dil bile bilmeyen güruhdan başarı ve iş bitirmeyi beklemek de hayal olur......
hiç bi ülke bizi sallamıyo !!! nolcak halimiz bilmiyorum !! Allah cc yar ve yardımcımız olsun !!
Eyyyyy çekyaaaaa...
dışişleri bakanlığı ,elçiliğin iyi çalışmaması ve adalet bakanlığının başarısızlığı olarak görülüyor.
Tüm dünya TÜRK lere karşı La galibe illAllah
hani kırmızı bülten çıkmış, interpol arıyordu yakalandı teslim edilecekti, bu akape kadar yalancı bir parti yok
@bamahamahbc karninal nasıl abd nin elindeyse interpolda elinde. batı yıllardır kırmızı bültenle aranan kimi teslim ettiki onuda versin
Şu hale bak bi Çekya ya söz geçiremediniz. Tabi canım güçlü Türkiyeyiz biz.
bu kadar basit iste ne olacaktı ki?
akşama EY ÇEKYA diye bağırmaya başlar bizimki,seni bu dünyada ancak bizdeki %50 koyun sürüsü takar, başkasına vız gelirsin vız.suratının şeklini çok merak ediyorum,dünya lideri bozuntusu.
@bulentburak SEN TÜRKMÜSÜN..BRE AĞMAK..AİLENLEDE BÖYLEMİ KONUŞUYORSUN..
O BAHSETTİĞİN SÜRÜ HER KOYUN DİYENE KOYSAYDI,ORTALIK SENİN GİBİ DENSİZ DOLARDI...TERBİYESİZLİK YAPMA..
@yilmaz_1972_teoyi sen ve senin gibilerden daha fazla TÜRK üm geri zekalı.senin gibi ATATÜRK düşmanı bir partiyi ve lideri desteklemiyorum.şimdi söyle bakalım sen TÜRK müsün.ukala
@bulentburak yılmaz 1972... sen türk müsün?
chp nin de istediği buydu.gözleri aydın
@sezerari42 sızı biri duduklese chp den bileceksiniz nasıl bir yararınsınız lan siz
Bir kağıda adalet yaz, bir köşede YAK !!
serbest birakacaklarini tahmin etmiştim. istedikleri kadar serbest bıraksınlar eninde sonunda yakalanacaksin ins. o zamana idam cikarda cümle alemin gozunun önünde sallandiririz
Dünya ismimizden korkuyor bizden çekiniyor !!!
ruslar ta moskavadan gelip fatih te çekenleri öldürüp elini kolunu sallaya sallaya moskova ya gidiyor bizim MİT ciler de elini kolunu sallaya sallaya yiyip içip geziyorlar.Daha bir kere olsun yüreğimize şu serpmediler yazıklar olsun
Pyd liderini saraylarda agirlayanlar vatana ihanetden hesap vermeli
@mah6bsddn4 sen hesap vermesi gerekenlerin başındasın bizce...
sen hesap vermesi gerekenlerin başındasın bizce
@mah6bsddn4 aynen kardeşim. bunları salih müslim de kandırmıştı ya
ne zannettiniz bize vereceklerinimi? dünyada kaçtane dostumız kaldıki
kandırılmak değil bu iş yetenek ile alakalı ah be reisim
Bildiğin bizimle taştaş geçtiler. Hani alıp getirecektik!
FETO APO BARZANİ SALIH MUSLUM PAPA ILE EL ELE POZ VERIP TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜK DÜŞMANLARI SADECE PARALARI DEĞİL DÜNYADA IHANETLERININ GEREĞİ BIRAKIN (KANDIRILDIM MASALINI) TÜRK MILLETININ ITIBARINIDA SIFIRLADILAR!!! !!!
DEMEKKİ ÇEKYA AKEPE LİLERİN DÜNYA LİDERİNİ TAKMAMIŞ.....
iç meselelerde anladıkta dıştan gelen bu karar tayyipe değil Tc.ne yapılmıtır siz neden seviniyorsunuz
Öztürk Yılmaz böyle olacağını söylemişti ama kim dinler nede olsa adam cehape li
ne beklenir ki????
hepsi aynı müslüman düşmanı
Haydi başla eeeeeey cekya
@roserose08 sen de evlere ateş sal nede olsa rüyada emir böyle
belliydi
usa bırak dedi bıraktılar,bu şaşırtmadı.ama çekya ile ilişki bozulucak.kendileri bilir
Eyyy cekya sen hic osmanli tokati yememmisin belli
@shark445 SEN YUMURTALARA KADAR YEMİŞİN TOKATTAN BAHSETME.
Avrupa bizi; terörist işid destekçisi ve basın ve insan hakları ihlali ve CBnın konuşmaları yüzünden diktatörlük, Suriye olayları bombalamalar yüzünden de ortadoğu ülkesi ve osmanlıcı müslüman olduğunuzdan da gerici olarak görüyor. Turist yok, Ticaret yok, Fabrika-üretim yok,tarım hayvancılık yok. Tek yaptığımız duble yo ve köprü. ha birde yerli milli uçakve arabamız var. bi de iha yapıyoruz milli. ben alıyorum 1603 tl Suriyeli işgalci alıyor 2300 tl artı sağlık ve sosyal yardım. Ne güzel ülke değilmi? Dünya lideriyiz, dünya bizi kıskanıyor, Ulen gıç kadar ülke bile iplemiyor bizi.
reco sallıyor diye onlarda hemen yapacaktı zaten kimsenin rteyi tınladığı yok o ancak buradan üfürür
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