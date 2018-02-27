Salih Müslim serbest bırakıldı!

Duruşması TSİ 13:00'da başlayan PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı Çek basını, Salih Müslim'in salıverilme şartını açıkladı. Müslim'in avukatı Miroslav Krutina, gazetecilere Salih Müslim'in mahkeme tarafından AB topraklarından çıkmama şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. TÜRKİYE'DEN KARARA İLK TEPKİ



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır"dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin gönderdiği dosyalar hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. ADALET BAKANI GÜL: SİYASİ GEREKÇELERLE TUTUKLAMA KARARI ÇIKMADI



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada ""Kararın neticesinde, kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili girişimler başlatılmıştı ve Prag'da bu kişi yakalanmıştı. Sözleşmeye taraf iki ülkedir. Ancak bugün görülüyorki bir hukuki münazaradan ziyade hukuki bir karar çıkmamıştır. Hukuka aykırı, sözleşmeye aykırı bir karar çıkmıştır. Bu konunun takipçisi olacağız. Terörle mücadele bakımından kabul edilebilir değildir. Türk yargısı peşlerinde olmaya devam edecektir. Bakanlıklarımız gerekli takibatı yapmaktadır. Biz de muhataplarımızdan gerekli mücadele ve meşru girişimleri yapmalarını bekliyoruz. Tüm insanlığın ortak talebidir" dedi.

"İKİLİ İLİŞKİLERE OLUMSUZ YANSIYABİLİR"



Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in serbest bırakılması hakkında "Beklemediğimiz bir karardı. Bu kararın temyizi yok. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir. Müslim, Çekya'dan çıkabilir" dedi. ÇEKYA'DA MAHKEMEYE ÇIKARILAN SALİH MÜSLİM'İN İLK GÖRÜNTÜLERİ



Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in ilk fotoğaflarını, Associated Press haber ajansı (AP) servis etti. TAKAS İDDİASI YALANLANDI



Çekya basını, Müslim karşılığında Türkiye'de PKK ile iş birliği yaptıkları iddiasıyla tutuklanan iki Çek vatandaşının takas edilmek istendiğini yazmıştı. Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Ankara'yla takas görüşmelerine hazır olduğu öne sürülmüştü. Ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu iddiaları yalanlamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm'e ilişkin, "Takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir" demişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin iadesini istediği Müslim hakkında '16-40 gün arasında geçici tutuklama kararı alınmasını beklediklerini' söylemişti.

Söz konusu YPG üyesi Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas, 2016 yılında Şırnak'ta yakalanarak tutuklanmıştı. Farkas'ın keskin nişancı olduğu, Vşelihova'nın ise Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık hizmeti ve eleman temini yaptığı belirtilmişti. BAŞBAKAN YILDIRIM: SONUÇ NE OLURSA OLSUN ŞU KESİNDİR...



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür" demişti. Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim'in 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gerekli temaslar sürüyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Ümit ederiz ki müttefikimiz Çek Cumhuriyeti, terörle mücadelede yaşanan hassasiyeti görür, gerekli dayanışmayı sergileyerek bu teröristi bize iade eder. Ancak sonuç ne olursa olsun şu kesindir; bundan böyle eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler, dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz."