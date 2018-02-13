Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Saliha İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Nilüfer Ebeoğlugil ile yönetim kurulu üyeleri Saadet Özbülbül ve Ayşe Şahin yer aldı.
Saliha İmam Hatipliler Derneği faaliyetleri hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Nilüfer Ebeoğlugil, ’Geleceğimiz Geleneğimiz’ adlı proje başlattıklarını, projeyle birlikte 60 kadına girişimcilik eğitimi verileceğini söyledi.
Projenin tüm kadınlara açık olduğunu dile getiren Nilüfer Ebeoğlugil, Nisan ayına kadar sürecek olan projeye katılmak isteyen kadınların derneğe gelerek kayıt olabileceklerini kaydetti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, nezaketlerinden dolayı Saliha İmam Hatipliler Derneği yönetimine teşekkür etti.
Sivil toplum hareketlerini önemsediklerini vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, hazırlanan projenin Kütahya’nın ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi. (EFE)
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