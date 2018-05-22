Salihli'de çöp protestosu! Traktörünü belediyenin önüne çekti

Olay, Atatürk Mahellesi’ndeki Salihli Belediyesi hizmet binası önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 VT 795 plakalı traktör sürücüsü Sezayi Ocak, traktörü ile merdivenleri çıkarak, belediye giriş kapısı önüne çıktı. Durumu gören belediye güvenlik personeli durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü traktör sürücüsü Ocak’ın ifadesini almak için, karakola götürdü. Belediye önündeki traktör ise belediye çalışanları tarafından, çıktığı yerden iterek indirildi. Traktör daha sonra çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Muhtarın tüm ısrarlara rağmen traktörün anahtarını vermediği öğrenildi.

Traktörü ile belediye önüne çıkan alkollü sürücünün Salihli’nin Caferbey Mahalle Muhtarı olduğu, mahallelerine yapılacak olan çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için traktörü belediyenin önüne çıkardığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Caferbey Mahalle halkı, mahallelerine yapılmak istenen çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için eylem yapmıştı. (İHA)

