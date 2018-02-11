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Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Salihli Kahveciler Esnaf Odası olağan kongresi yapıldı.

Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

Salihli Kahveciler Esnaf Odası olağan kongresi yapıldı. 2 adayın yarıştığı kongrede Hakan Yerli, odanın yeni başkanı seçildi.
Salihli’de 422 üyesi bulunan Kahveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’in yaptığı kongrede, 31 yıllık başkan İbrahim Demirdoğan aday olmazken, başkanlık için Hakan Yerli ve Tarık Tekdal yarıştı. Kullanılan 309’oyun 174’ünü alan Hakan Yerli, Salihli Kahveciler Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer aday Tarık Tekdal ise 132 oy aldı. Kendisini destekleyen tüm üyelere teşekkür eden Yerli “Kazanan Kahveciler Esnaf Odası esnafı olmuştur. Oda bayrağını daha üst seviyelere taşımak için çalışacağız. Hayırlı olsun” dedi.
Hakan Yerli başkanlığındaki Salihli Kahbeveciler Esnaf Odası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Murat Güneri, Hüseyin Koç, İsmail Karabudak, Zafer Kalay, Ercan Eldem ve Coşkun Akpolat’tan oluşurken, denetim kurulu ise Özcan Durukan, Kürşat Güleray ve Ömer Huş

Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

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