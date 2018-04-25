Salihli, Mesir Fuarında tanıtıldı

Salihli Belediyesi, 478. Uluslararası Manisa Mesir Festivali kapsamında bu yıl 25. kez düzenlenen Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı’nda yerini alıp, ilçeyi tanıttı.
Yerli ve yabancı 130 firmanın iştirak ettiği fuarda açtığı stantlarda ilçenin tarihi, doğal ve turistik güzelliklerinin yanı sıra yapılan hizmet ve yatırımları da tanıttı.
Standı ziyaret eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, kentin şifa kaynağı olan Kurşunlu Kaplıcaları ile ilçeye yapılan yatırımlarının tanıtıldığını söyledi. Karaoğlu, standı ziyaret edenlere bölgenin en önemli ihracat ürünü çekirdeksiz kuru üzüm ile çilek ikram edildiğini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’ndeki organizasyonun açılışına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile protokol üyeleri katılırken, fuarın 29 Nisan Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık kalacağı öğrenildi.
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