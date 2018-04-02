Salihli Ticaret Borsasında Aksoy ile yola devam

Salihli Ticaret Borsasının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Yetiş Aksoy güven tazeledi.
Salihli, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerinden toplam 155 üyesi bulunan Salihli Ticaret Borsası seçimleri yapıldı. 2011 yılının Mart ayından bu yana başkanlık görevini sürdüren Yetiş Aksoy, tek listeyle gidilen seçimlerde kullanılan 73 oyun, 71’ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimlerde 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci kez ticaret borsası başkanlığına seçilen Yetiş Aksoy, yenilenen meclis üyeleriyle hizmete kaldıkları yerden devam etmek için 4 yıl daha bu göreve talip olduklarını söyledi. 2011 yılının Mart ayından bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü vurgu yapan Aksoy “Bölgemizin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Aksoy, seçimlere katılarak oy kullanıp, destek olan tüm üyeler ile katılamayan tüm üyelere teşekkür etti.
Yapılan seçimlerde 14 ticaret borsası meclis üyesi belirlendi.
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