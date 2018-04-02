HABER

Salihli Ticaret Borsasında Aksoy ile yola devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Salihli Ticaret Borsasının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Yetiş Aksoy güven tazeledi.Salihli, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerinden toplam 155 üyesi bulunan Salihli Ticaret Borsası seçimleri yapıldı.

Salihli Ticaret Borsasında Aksoy ile yola devam

Salihli Ticaret Borsasının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Yetiş Aksoy güven tazeledi.
Salihli, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerinden toplam 155 üyesi bulunan Salihli Ticaret Borsası seçimleri yapıldı. 2011 yılının Mart ayından bu yana başkanlık görevini sürdüren Yetiş Aksoy, tek listeyle gidilen seçimlerde kullanılan 73 oyun, 71’ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimlerde 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci kez ticaret borsası başkanlığına seçilen Yetiş Aksoy, yenilenen meclis üyeleriyle hizmete kaldıkları yerden devam etmek için 4 yıl daha bu göreve talip olduklarını söyledi. 2011 yılının Mart ayından bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü vurgu yapan Aksoy “Bölgemizin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Aksoy, seçimlere katılarak oy kullanıp, destek olan tüm üyeler ile katılamayan tüm üyelere teşekkür etti.
Yapılan seçimlerde 14 ticaret borsası meclis üyesi belirlendi.

Salihli Ticaret Borsasında Aksoy ile yola devam

Salihli Ticaret Borsasında Aksoy ile yola devam

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.