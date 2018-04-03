Salihli Ticaret Odasında Yüksel’in listesi kazandı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis ve komite seçimlerinde mevcut başkan İbrahim Yüksel’in yer aldığı liste yeniden seçildi.

Salihli TSO meclis ve komite seçimleri odanın hizmet binasında yapıldı. 17 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlere mevcut başkan İbrahim Yüksel beyaz, Mehmet Altıntaş ise mavi liste girdi. 17 meslek grubunda toplam bin 83 üye oy kullanılırken, 37 meclis ve 54 meslek komitesinin tamamını beyaz liste kazandı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek gruplarının seçimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, “Odamıza yakışır bir seçim gerçekleştirdik” dedi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının saygınlığını artırmak için geçtiğimiz dönem yola çıktıklarını belirten Yüksel, “Gördüğünüz gibi odanın hem toplumdaki yeri, hem de üyelerimiz arasındaki saygınlığı üst seviyeye çıkmıştır” diye konuştu.

Seçimlere katılan tüm üyelere teşekkür eden Yüksel, “Bizler geçen dönem siyaset üstü bir yönetim sergileyeceğiz diye gelmiştik. Bunu başarı ile sağladık. Bunu bugün listelerimizde her siyasi görüşten üyemize yer vererek gösterdik. Başarımızdaki en büyük nedeni, siyaset üstü yönetim şeklidir. Bugün burada başarılı olmamızın en büyük nedeni budur. Çünkü 17 meslek grubunda yapılan seçimlerin tamamını kazandık. Emeği geçen her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Artık bugün burada seçimler bitti. Artık, ne beyaz, ne mavi grup var. Bizler bundan sonra Salihli Ticaret ve Sanayi Odasını, geçmiş dönem olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de en iyi şekilde ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Seçimlerimiz Salihli, Kula ve Selendi’ye hayırlı olsun” dedi.