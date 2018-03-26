Salihli’de bağımlılıkla mücadele için toplanıldı

Uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Turgut Çelenkoğlu başkanlığında yapıldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kaymakam Çelenkoğlu, “09 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. İlgili genelgede belirtilen çalışma usul ve esaslar çerçevesinde teknik çalışma guruplarının oluşturulup, mücadelenin daha etkin halde yapılması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanarak temel stratejilerin belirlenerek eylem planları hazırlanacak” dedi.

“Eskiden bağımlılık denildiğinde sadece uyuşturucu maddeler akla geliyordu” diyen Çelenkoğlu, “Bizleri rutin hayatımızdan alı koyan teknolojik aletler gibi her şey bir anlamda bağımlılık sebebi. Özellikle çocuklarımızın bu tür zararlı bağımlılıklardan uzak durması, parkta bahçede olması, çamura ve toprağa bulaşması lazım. Ayrıca teknoloji ile beraber de bağımlılık yapıcı maddelere ulaşma ve bu maddelerin çeşidi de artıyor. Değişen yaşam tarzı gençlerimizi tehdit ediyor. Devlet olarak anne-baba olarak bağımlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Öncelikli amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesidir” dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede emniyet ve jandarma birimleri tarafından ilçede etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Kaymakam Çelenkoğlu, sürdürülen operasyon ve çalışmaların yine aynı azim ve kararlılık içerisinde devam etmesini isterken, özellikle gençleri olumsuz yönde etkileyen bu sorunun çözümü için topyekun seferberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan toplantıya katılanlar konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken, İlçe Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısının 2 ayda bir toplanacağı öğrenildi.