HABER

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde, geleneksel hale gelen ’Çerkes Pikniği’nin 17’ncisi, Sart Mahallesinde bulunan mesire alanında gerçekleştirildi.Sart Mahallesinde düzenlenen piknik yoğun ilgi gördü.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, geleneksel hale gelen ’Çerkes Pikniği’nin 17’ncisi, Sart Mahallesinde bulunan mesire alanında gerçekleştirildi.
Sart Mahallesinde düzenlenen piknik yoğun ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetlinin katıldığı piknikte geleneksel yemekler ikram edilirken Çerkes halk dansları ilgiyle izledi. Çerkeslerin ana vatanının Kafkasya olduğunu ifade eden Kafkas Dernekleri Federasyonu Salihli Temsilcisi Bülent Örs, “21 Mayıs 1864, büyük göçün sürgünün olduğu tarih olarak biliniyor. Çerkesler o dönemde Osmanlı topraklarına yerleşmişler. Bizlerin dedeleri ise bu bölgelere gelmişler. Bizler, bu bölgede Çerkes kültürünü yaşatmak, Çerkesler arasında tanışıklığı ve dostluğu pekiştirmek amacıyla her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Çerkeslerin 2 vatanı var. Birisi ana vatan Kafkasya, diğeri de yaşanan vatan Türkiye. İkisi de bizim vatanımız. İkisini de aynı derece de seviyoruz” dedi.
Geleneksel piknikte, Manisa Kafkas Kültür Derneğinin gösterileri de beğeniyle izlendi.

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

1 / 6

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı
2 / 6

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı
3 / 6

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı
4 / 6

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı
5 / 6

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı
6 / 6

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.