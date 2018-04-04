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Salihli’de yerel tohum şenliği düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekleri 2.

Salihli’de yerel tohum şenliği düzenlenecek

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekleri 2. Yerel Tohum ve Fide Şenliğine davet etti.
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kilimcigöldelioğlu, 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekleri 2. Yerel Tohum ve Fide Şenliğine davet etti.
Gediz nehrindeki kirliliğin vakfın öncelikli işi olduğunu ifade eden Başkan Kilimcigöldelioğlu, bu yıl 3. kez Gediz Havzası sempozyumu düzenleyeceklerini ve Uluslararası bir sempozyum olacağını, çalışmaların Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu işbirliği içerisinde yürütüldüğünü, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini belirtti. Başkan Kilimcigöldelioğlu, ziyarette Gediz Nehrinin temizliği konusundaki önerilerini de aktardı.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i Salihli Çamurhamamı Mahallesinde düzenleyecekleri 2. Yerel Tohum ve Fide Şenliğine davet eden Başkan Kilimcigöldelioğlu, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Yerel Tohum ve Fide Şenliğini bu yıl 14-15 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğiz. Salihli Çamurhamamı Mahallesi Bozdağ Yolu Üzeri 4. Kilometresinde yapılacak şenlikte 14 Nisan Cumartesi günü saat 08.00’de Köy Pazarı, 12.00’de Yerel Tohum Takas ve Fide Şenliği, 15 Nisan Pazar günü de 08.00-18.00 saatleri arasında köy pazarı olacak. Yerel tohum takası, dans gösterileri, ikram, canlı müzik ve sergiler yer alacak” dedi.
Başkan Kilimcigöldelioğlu ve yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Güvençer, çalışmalarında başarılar dileyerek programının müsait olması durumunda şenliğe katılmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Salihli’de yerel tohum şenliği düzenlenecek

Salihli’de yerel tohum şenliği düzenlenecek

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