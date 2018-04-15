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Salihli'de, yerel tohumlar takas edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 2'nci düzenlenen 'Yerli Tohum ve Takas Şenliği'nde çeşitli ilerden getirilen binlerce tohum takas edildi.

Emre SAÇLI SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 2'nci düzenlenen 'Yerli Tohum ve Takas Şenliği'nde çeşitli ilerden getirilen binlerce tohum takas edildi. Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi'nde Salihli Belediyesi ve kısa adı GEMA olan Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma Vakfı işbirliği ile 2. Yerli Tohum ve Takas Şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu Ülkemiz yerli tohum konusunda çok önemli imkanlara sahip. Bu tür şenlikler ile yerli tohum takas edilmesi ve bu tohumların Türkiye'nin dört bir yanına yayılması örnek bir çaba dedi. Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda ise Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz şenliğe çok büyük bir önem veriyoruz. Bu şenlikler sayesinde hem yerli tohumlarımız yaşatılmış oluyor, hem de ilçemizin tanıtımı sağlanıyor dedi. GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu da şenliğe, İzmir'in yanı sıra Manisa ve bir çok ilden onlarca tohum derneğinin katıldığını söyledi. Kilimcigöldelioğlu Amacımız, yerel tohumlarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Bizler hem hibrit hem de GDO'lu tohumlara karşıyız. Bu şenlik aracılığı ile bugün binlerce yerli tohum takas edilecek. Amacımız halkımızın da yerel tohumlara sahip çıkmasını sağlamak dedi. Şenliğe farklı illerden katılan tohum dernekleri yöneticileri de amaçlarının genetikleri ile oynanmamış yerel tohumların kullanımını arttırmak olduğunu söylediler. Şenlik, konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen yerel tohumların takas edilmesi, halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların konserleri ile devam etti.

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