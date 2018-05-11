Salihli'ye şehit ateşi düştü (2)

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın baba evini ziyaret etti. Bakan Canikli, gözyaşlarına hakim olamayan şehit babası Hasan Kozak'ı teselli etti. Ziyaret sırasında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dua edildi.
CENAZE YARIN
Şehit astsubay Mustafa Kozak, yarın Salihli Merkez Hamidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Durasıllı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.
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