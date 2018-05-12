Salihli'ye şehit ateşi düştü (3)

ŞENLİK VE FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, şehit düştü. Şehit haberi ilçede büyük bir üzüntüye neden olurken, Pazar günü Sart Mahallesi'nde Salihli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 28'inci Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile Adala Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası 4'üncü Motosiklet Festivali'ndeki Kıraç ile Necati ve Saykolar konserleri iptal edildi. Festivalin dostluk kampı formatında yapılacağı öğrenildi.

